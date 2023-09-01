سياسية
برفقته الفريق جمعة محمد حقار.. مناوي يصل مدينة بورتسودان
وصل مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور ظهر الخميس إلى ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان للقاء بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمنظمات الإنسانية لبحث سبل التعاون والدعم اللازم لإنسان إقليم دارفور الذي يعيش أوضاعاً مأساوية منذ اندلاع الحرب.
هذا وقد كان برفقته كل من وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور الأستاذ صلاح حامد الولي ومدير عام الرعاية الاجتماعية الباشمهندس عبدالباقي محمد حامد ومستشار الحاكم للشؤون الإنسانية الأستاذ يحيى صدام ومستشار الحاكم للمصالحات الأستاذ يحيى حسن نيل ومستشار الحاكم للشوؤن القانونية للقوة المشتركة، مولانا صديق بنقو ومفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور الدكتور عباس يوسف والقائد العام لحركة جيش تحرير السودان الفريق جمعة محمد حقار.
الجدير بالذكر أن موكب الحاكم وصل ولاية البحر الأحمر بعد أن إلتقى بالمسؤولين في ولايات عديدة كغرب وشمال كردفان مروراً بحكومة ولاية النيل الأبيض وسنار والقضارف استمع سيادته خلالها على مجمل الأوضاع التي تعيشها هذه الولايات خلال هذه الفترة الحرجة.
وكالة السودان للأنباء – سونا
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