والي الشمالية يطلع على ترتيبات فتح بورصة الذهب بالولاية – دنقلا





التقى والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد على، بمكتبه أمس، بوفد الشركة الشركة السودانية للموارد المعدنية الزائر للولاية برئاسة مساعد مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي الأستاذ حذيفة عبدالله ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية الأستاذ عبد الرحمن النضيف. وبحضور وزير الإستثمار والصناعة بالولاية المهندس عمر علي صالح ووزير البني التحتية والتنمية العمرانية المهندس خالد موسي ومدير شركة زادنا الدكتور امير الجداوي.

وإطمأن الوالي، خلال الاجتماع، على عملية الإنتاج بشركات التعدين وإستقرار عملية التحصيل في أسواق التعدين، مشيداً بجهود ومساهمات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في دعم مجالات العمل المختلفة بالولاية.

كما ناقش الإجتماع التدابير اللازمة لفتح بورصة الذهب لعملية التداول والمعايرة للمنتج من شركات التعدين المنظم وقطاع التعدين التقليدي بشراكة بين شركة زادنا ورجال المال والأعمال بالولاية. ووقف السيد الوالي على الموقع المقترح من مباني شركة زادنا شرق الميناء البري، بمدينة دنقلا.