ثلاثين شخصاً من منسوبي المراكز الثقافية بالولاية، بجانب عدد مماثل من “الحكامات” .. خطة لمشروعات السلام الاجتماعي بشمال دارفور





بحث الإجتماع التنويري لمنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية الثقافية القاعدية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ٬ والذي عقدته منظمة السلام المتحد اليوم بالمجمع الثقافي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولاية ٬ بحث كيفية تنفيذ مشروعات بناء السلام الإجتماعي التي ستنفذها المنظمة بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة عبر الواجهات والجماعات الثقافية بالولاية.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الجماعات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من دعم جهود السلام الإجتماعي وتعزيز البناء المجتمعي في الولاية .

ورحب رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولاية الدكتور زكريا آدم محمد الرشيد الذي رأس الاجتماع بمشروعات بناء السلام الإجتماعي التي تقدمت بها منظمة السلام المتحد، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج في دعم جهود الحكومة تجاه تعزيز وبناء السلام.

وأشار إلى أهمية تنظيم ورش تحضيرية للمستهدفين حتى يتمكنوا من تنفيذ المشروعات بالصورة المطلوبة، موجها في ذات الوقت بأهمية ترشيح الأشخاص و المراكز الثقافية المعتمدة لدي المجلس الأعلى للثقافة والإعلام .

من جانبه اكد ممثل منظمة السلام المتحد الدومة عبدالله محمد إبراهيم أهمية الادوار التى تضطلع به المؤسسات الثقافية والإعلامية وفاعليتها في نشر التوعية المجتمعية بأهمية السلام والضغط من أجل إيقاف الحرب، مبينا ان تنفيذ مشروعات السلام الاجتماعي سيستمر حتى ديسمبر من العام 2024م بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، مبينا ان المشروع يستهدف ثلاثين شخصا من منسوبي المراكز الثقافية بالولاية، بجانب عدد مماثل من (الحكامات).

وأمن المشاركون في الاجتماع على أهمية البدء في تقديم المبادرات من المجموعات الثقافية لاختيار أربعة منها كضربة بداية لتنفيذ سلسلة مشروعات السلام الاجتماعي التي تستهدفها المنظمة والفنون الشعبية، والموسيقيين، والدراميين والتشكيليين.