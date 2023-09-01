وزير الزراعة الإتحادي في البحر الأحمر للإطمئنان على الزراعة المطرية





قام السيد وزير الزراعة والغابات الإتحادي د. أبوبكر عمر البشرى بزيارة لولاية البحر الاحمر للإطمئنان على سير الموسم الزراعي في القطاع المطري ومشروع طوكر يرافقه خلالها السيد محمد هوبا مدير الإنتاج والموارد الإقتصادية والسيد عصام سوركتى مدير مشروع طوكر الزراعي.

جاء ذلك ضمن متابعته للموسم الزراعي ٢٠٢٣ والوقوف والإطمئنان على الأمن الغذائي بالبلاد.

واطلع دكتور البشرى على كميات التقاوي وموقف الأمطار، كما قام سيادته بزيارة لإدارة الحجر الزراعي وقف خلالها على سير العمل بالصادرات والواردات الزراعية واطمئن على جاهزية الحجر الزراعي للقيام بدوره الرائد في حماية البلاد من دخول الآفات وتجهيز الصادرات لتتوافق مع متطلبات الدول المستوردة.

كذلك وقف سيادته على بعض المعوقات والمشاكل، واعداً بتذلليها وإيجاد الحلول لها بقسم البساتين لإستصدار شهادات عدم الممانعة للواردات و الصادرات البستانية.