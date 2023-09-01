جبريل: التدخل الخارجي ساهم في تعقيد الوضع بالسودان

قال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من شهر إبريل 2023 مثلت كارثة وطنية بكل المقاييس، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، وتشرد جراؤها الملايين في الداخل والخارج في ظروف غاية في القساوة على معظمهم.