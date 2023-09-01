سياسية
جبريل: التدخل الخارجي ساهم في تعقيد الوضع بالسودان
قال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من شهر إبريل 2023 مثلت كارثة وطنية بكل المقاييس، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، وتشرد جراؤها الملايين في الداخل والخارج في ظروف غاية في القساوة على معظمهم.
وأشار إلى ان التدخل الخارجي السافر في شأننا الوطني الداخلي، إما بالمساهمة في اشتداد أوزار الحرب أو بمحاولة فرض حلول خارجية لاتتماشي والداخل مما زاد الأمر تعقيدًا.
ونادى بضروره ابتداع نهج يحقق وفاقًا وطنيا عريضًا وتوافقًا على برنامج حد أدنى بين القوى السياسية والمدنية.
وكالة السودان للأنباء – سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد