استشهاد مُهندس بسودانير في الصفوف الأمامية للحرب





نعي المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية الكابتن إبراهيم علي ابوسن، المهندس محمد أحمد عوض الكريم الذي فاضت روحه وهو يقاتل في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة دفاعاً عن البلاد،وكذلك الشهيدين المهندس عبدالناصر محمد عبدالحميد والموظف نزار السنى.

وكتب الكابتن ابوسن :تحية فخر واعزاز للشعب السوداني وجيش السودان وللسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والجيش السوداني يحقق انتصاراً تلو انتصار وهو علي مشارف الإعلان النهائي عن دحر التمرد الذي دمر البني التحتية وروع الآمنين واغتصب حرائر السودانيات واهلك الحرث والإنسان والحيوان وعاث فسادا، ومن هذا المقام نؤكد نحن بشركة الخطوط الجوية السودانيه الناقل الحكومي وقوفنا صفاً واحداً وفي خندقاً واحداً مع جيشنا العظيم وخلف السيد رئيس مجلس السيادة والقائده العام الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، وسودانير كانت أول من استجاب لنداء الاستنفار وتقدم عدد من منسوبيها الصفوف الامامية للقتال صفاً واحداَ مع جيشنا العظيم ومازالوا مرابطين ضد البغاة، واحتسبت الشركة شهيدا عند الله الزميل المُهندس محمد أحمد عوض الكريم الذي صعدت روحه الطاهرة فداء للوطن.

كما استشهد المُهندس عبدالناصر محمد عبدالحميد أحمد دفاعاً عن ماله وعرضه، وننعي كذلك الشهيد نزار السنى.



يقول الله تعالى:”من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا”.

صدق الله العظيم

كابتن إبراهيم علي ابوسن

المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانيه

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