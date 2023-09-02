



حربُ (رمضان/أبريل)، ستكونُ علامةً فارِقةً في تاريخِ السودان

سيؤرّخُ للسودانِ مستقبلًا:

بِما قبل الحرب، وبِما بعد الحرب

ستتغيرُ نظرةُ الناس لكثيرٍ من الأمور، عمّا كانت عليه قبل الحربِ..

في العلاقاتِ الاجتماعية

في الأولويات

في أساليب المعيشة

في السياسة

في الوجودِ الأجنبي

في الروابطِ الدينية

في الممارسات الدعوية

في الاقتصاد والتجارة

وأرجو أن تكونَ هذه التغييرات، للأصلحِ والأحسن.

▪️ لعلّها (هزةٌ) كانت تحتاجُها هذه البلاد، ليتساقَطَ عن كاهِلِها؛ كثيرٌ من (الخَبَثِ) الذي استشرى فيها، ويحصُلَ (التمييزُ) بين الطيبِ والخبيثِ، ويستبينَ الصالحُ من الطالحِ..

﴿لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیَجۡعَلَ ٱلۡخَبِیثَ بَعۡضَهُۥ عَلَىٰ بَعۡضࣲ فَیَرۡكُمَهُۥ جَمِیعࣰا فَیَجۡعَلَهُۥ فِی جَهَنَّمَۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ﴾

و﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِیَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمۡ عَلَیۡهِ حَتَّىٰ یَمِیزَ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِۗ﴾

ولله الخِكمةُ البالغةُ فيما يقدِّرُه على عبادِهِ.

عمر أحمد محجوب الكنزي