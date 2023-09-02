شاهد بالفيديو.. قائد لجان مقاومة يفجرها داوية: (كنت ثورجي من النوع البقفل الشوارع في المظاهرات لكن اكتشف أن الكيزان أفضل من القحاتة بــ 80 مرة ولو كانوا موجودين الكلام دا ما كان حصل) 





فجر قائد بارز بلجان المقاومة مفاجأة كبيرة وذلك خلال حديث له تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد قائد لجان المقاومة بحي العباسية بمدينة أم درمان أنه كان في صف القحاتة وداعم لهم بعد اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير.

وذكر أنه كان من ضمن الذين يقومون بإغلاق وتتريس الشوارع عند قيام أي مظاهرة أو مليونية بأم درمان, مؤكداً أنه فقد أصدقائه المقربين خلال أحداث الثورة.

وقال الشاب في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أنهم انخدعوا في قيادات قحت بعد مغادرتهم البلاد بعد إنطلاق أول شرارات الحرب.

وأكد أن حكومة البشير السابقة “الكيزان” أفضل من القحاتة بــ 80 مرة ولو كانوا موجودين في الحكم لما شهدت البلاد مثل هذه الأحداث”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين