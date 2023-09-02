شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تحيي حفل بخميس مشيط بالسعودية وسط فوضى عارمة من الجمهور واختلاط الشباب مع العوائل والمطربة تمنع (اللايف)





أحيت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف حفل ساهر بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في منطقة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهد الحفل فوضى عارمة من قبل الجمهور الغفير الذي حضر الحفل بأعداد خيالية.

وأدت الفوضى إلى اختلاط الشباب بالعوائل الأمر الذي دعا لتذمر الأسر وهو ما أجبر الفنانة إيمان الشريف على مخاطبة الجمهور وطالبتهم بالابتعاد عن العوائل, كما منعت الجمهور من نقل الحفل عبر “اللايف” تقديراً لظروف الناس بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين