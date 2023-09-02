شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة لجمهورها: (طبعكم ما يبقى شين وشنات الطبع ما سمحة عشان ما أوريكم وجهي الثاني)





أطلت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” على جمهورها ومتابعيها عبر بث مباشر “لايف” على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد مازحت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني جمهورها المتابع للبث المباشر.

وكان الجمهور قد طالبها بأغنيتها الشهيرة “عزاز علينا” ثم “الجوية يا مطر الحصو” وبالفعل لبت الفنانة طلبات الجمهور ورددت الأغنيتين.

لتتفاجأ المطربة بطلب الجمهور لأغنية “عزاز علينا” مرة أخرى, وكان رد فعل الفنانة مغاير حيث خاطبت الجمهور وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين (طبعكم ما يبقى شين عشان ما أوريكم وجهي الثاني.. غنيت ليكم الأغنيتين وشنات الطبع ما سمح).

وبعد لحظات ضحكت الفنانة وقدمت اعتذارها لجمهورها مؤكدة أنها كانت تمزح معهم وبطبعها لا تمازح أي شخص إلا إذا كانت تكن له الحب والتقدير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين