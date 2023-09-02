البرهان من كسلا: نرفض الإملاءات ونرحب بأي دعم لإعادة الإعمار





أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أن السودان بحاجة إلى جيش محترف مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد مضاعفة التدريبات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس السيادة السوداني الي ولاية كسلا. وقال البرهان خلال زيارته لولاية كسلا: نرفض الإملاءات ونرحب بأي دعم لإعادة الإعمار. وذكر البرهان في تصريحاته ان الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد .

قناة صدى البلد