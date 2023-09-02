الصفقة الأكبر.. “أرامكو” السعودية تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار





ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة، أن السعودية تدرس بيع أسهم من شركة النفط “أرامكو”، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، في صفقة يرتقب أن تكون الأكبر في تاريخ أسواق المال.

وأوردت الصحيفة أنه بعد مشاورات استمرت لأشهر مع مستشارين، قررت الرياض أن يتم الطرح الجديد لأرامكو في بورصة الرياض لتجنب أي مخاطر قانونية مرتبطة بالإدراج الدولي، حسبما كشفه مسؤولون سعوديون ومصادر مطلعة على الخطة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادرها، قولهم بأن أرامكو تقوم باستطلاع آراء المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط الأخرى متعددة الجنسيات وصناديق الثروة السيادية بشأن المشاركة في الصفقة.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت الصفقة، لكن بعض الأشخاص المطلعين على الصفقة، يقولون إن المملكة يمكن أن تطرح الأسهم قبل نهاية العام، وفقا لوول ستريت جورنال.

ولم يستبعد المصدر ذاته أيضا احتمالية تأجيل هذه الصفقة أو إلغائها تماما، موضحة أن الرياض طرحت، خلال السنوات الماضية، خططا مختلفة تهدف إلى جمع الأموال عبر أرامكو، بعضها تعثر في نهاية المطاف أو تم التراجع عنها.

وفي العام الماضي، فكرت أرامكو في بيع أسهم إضافية في بورصة الرياض أو إدراجها في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى، إلا أنها قررت أن ظروف السوق لم تكن مواتية.

ولم تستجب “أرامكو” لطلبات وول ستريت جورنال، للتعليق على الموضوع. وسجلت الشركة الرقم القياسي السابق لأكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2019، عندما جمعت 29.4 مليار دولار من عمليات بيع أسهمها.

وتجاوز الاكتتاب العام الأولي لمجموعة “Ant Group” التابعة لـ “علي بابا” التي يملكها الملياردير، جاك ما، الرقم الذي سجلته المجموعة، بعد أن باعت أسهما بأكثر من 34 مليار دولار، في عام 2020.

وذكرت وكالة بلومبرغ في مايو الماضي أن المملكة تفكر في بيع أسهم إضافية من شركة النفط الأكبر في العالم.

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