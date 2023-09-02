أمجد فريد: السودان مهدد بالمجاعة





قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ”فكرة الدراسات”، إن 24 مليون مواطن سوداني ما زالوا محتجزين داخل السودان في ظل تدهور الوضع الأمني، وهذا العدد في أمس الحاجة إلى الدواء والغذاء والمياه النظيفة، وهناك خطر لانتشار المجاعة في السودان في ظل فشل الموسم الزراعي.

وأكد الدكتور أمجد فريد، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث؟” مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن 14 مليون طفل سوداني تشردوا من مدارسهم ومنازلهم، وهذا العدد بحاجة إلى معونة دراسية التي لم يصل منها سوى لـ 700 ألف طفل.

وأضاف في حديثه، أن هناك خطر يهدد السودان حاليًا وهو انتشار الأوبئة والأمراض مثل الملاريا والكوليرا، خاصة أن السودان قادم على موسم الأمطار والفيضانات، وهذه الأوبئة من المتوقع لها أن تهدد حياة 20 مليون مواطن.

وأشار إلى أن السودان يعاني من توقف أكثر من 70٪ من خدمات الجهاز الصحي بسبب خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة في ظل احتلال ميليشيا الدعم السريع للمخازن الرئيسية للصندوق القومي للإمدادات الطبية.

صدى البلد