شاهد بالفيديو.. حجابات “الدعامة” تشعل شبكات التواصل وأحمد الشاكر قال ليهم: “جيبو شيخكم ذاتو نبلو ليكم”





فيديو مثير يظهر مجموعة من الحجابات التي يرتديها “الدعامة” من أجل حمايتهم في قتالهم مع الجيش السوداني.

ويظهر في الفيديو بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر” وجنود آخرين وهم ممسكين بكم هائل من الحجابات التي وجدت مع جنود الدعم السريع المتمردين.

ووجه أحمد الشاكر رسالة إلى “الدعامة” قائلاً بأن هذه الحجابات لن تحميكم، ولو بتحمي لكانت حمت من قبلكم، وكل يوم بنبل مئات ولم تحميهم، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الشاكر للدعامة: جيبو شيخكم ذاتو بنبلو ليكم، وإنتو لو معاكم الشياطين نحن معانا رب العالمين.

شاهد الفيديو المثير ورسالة أحمد الشاكر ورفاقه:

رصد وتحرير – “النيلين”