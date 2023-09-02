ترامب يوسع الفارق مع منافسيه الجمهوريين في السباق لانتخابات الرئاسة





أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت، أن دونالد ترامب زاد من تقدمه الساحق في سباق الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأميركي عن الحزب الجمهوري، مشيراً إلى أن الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري أظهروا بأغلبية أن محاكمات ترامب تفتقر إلى الجدارة، وأن حوالي نصفهم يقولون إن لوائح الاتهام تعزز من دعمهم له.

ويخلص الاستطلاع الجديد إلى أنه لا يوجد لدى ترامب في الوقت الحالي منافس حقيقي، مشيراً إلى أن ترامب هو الخيار الأفضل لـ59% من الناخبين الأساسيين للحزب الجمهوري، بزيادة 11 نقطة مئوية منذ إبريل/نيسان الماضي.

وقد ارتفع الفارق بين ترامب ومنافسه الرئيسي الأوفر حظاً، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، تقريبًا إلى الضعف منذ إبريل.

وتفرض المحاكمات التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسها بنداً رئيسياً على الانتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل، لا سيما أن مواعيد هذه المحاكمات المتشعبة تتداخل مع الجدول الزمني للاستحقاق، وبالتالي تربك حملة ترامب الساعي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية أولاً، على أمل الفوز على المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن للبقاء في البيت الأبيض.

وفي وقت تُعتبر قضية قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، الأكثر تشعباً وخطورة من بين التهم الأربع التي يواجهها، فإن الرئيس السابق استغل صورته الجنائية داخل سجن في ولاية جورجيا، التي تُعد سابقة لرئيس أميركي، لمصلحته، بعد الإعلان عن أنه تمكن من جمع أكثر من 7 ملايين دولار من التبرعات منذ نشر الصورة.

ومن المُنتظر أن يمثل ترامب أمام محكمة في جورجيا في 6 سبتمبر/أيلول في قضية قلب نتائج انتخابات 2020، وفقاً للقاضية الفيدرالية في واشنطن تانيا تشاتك. وقال محامو ترامب إنهم سلموا معظم الأدلة في القضية، والتي يبلغ مجموعها حوالي 12.8 مليون صفحة.

العربي الجديد