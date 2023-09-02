شاهد بالفيديو زيارة قائد الجيش السوداني “البرهان” للفرقة 12 مشاة في سنكات

قام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بزيارة إلى الفرقة الثانية عشر مشاة بسنكات، يرافقه قائد منطقة البحر الاحمر العسكرية، حيث كان في إستقباله قادة معهدي المشاة وضباط الصف وقائد الفرقة. وذلك صباح السبت الثاني من سبتمبر.

وقد خاطب سيادته ضباط وصف وجنود وحدات المنطقة محيياً إياهم علىٰ ما بذلوه خلال معركة الكرامة و موضحا أن القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر التمرد كما أثنىٰ على الإحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة لافتاً إلى ضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادتها.

و رحب سيادته باي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن واعادة الإعمار قاطعاً بعدم قبول أي إملاءات

وفي ختام زيارته قام القائد العام بإفتتاح عدد ( ١٠ ) وحدات سكنية نفذها سلاح المهندسين بالفرقة.