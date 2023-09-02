محلية حلفا تدفع بقافلة دعم لقيادة اللواء 76 مشاه





في مبادرة وطنيه خالصة ووسط تجمع كبير من مواطني وادي حلفا سيرت وحدة وادي حلفا الإدارية قافلة الدعم والإسناد للقوات المسحلة متمثله في مواد عينيه لمساندة القوات المسلحه في الخطوط الأمامية وسندا معنويا .

وفي الإحتفال الذي نظمته لجنة التعبئه والاستنفار لمحلية حلفا تحدث المهندس هشام محمد حسن ممثلا لاهالي وادي حلفا رافعا شعار اهل المنطقه (شعب واحد جيش واحد) مؤكدا مناصرة اهالي المنطقة للقوات المسلحة في معركة الكرامه .

و اكد قائد ثاني للواء ٧٦ مشاه العميد ركن عبد القادر الامين الشريف خلال الإحتفال ان القوات المسلحة هي صمام الأمان للحفاظ علي أمن وسلامة الوطن والمواطن مترحما علي الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للمصابين والإسراع في فك الاسر مثمنا دور المواطنين في بث الروح الايجابيه للقوات المسلحة ومناصرتها بصورة طيبة.

من جانبه خاطب المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبد المجيد دهب شاهين الإحتفال و قال ان الملحمة تؤكد وقفة انسان المحلية في خندق واحد مع القوات المسلحه حتي يتحقق النصر الموزر و دحر المتمردين مؤكدا إستقرار الأمن في ارجاء المحلية .