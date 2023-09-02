شرطة مرور الولاية الشمالية تضع خطة تستهدف تنظيم حركة السير وتخفيضات في قيمة المعاملات المرورية

أوضح مدير شرطة مرور الولاية الشمالية عن وضع خطة مرورية تستهدف ضبط المركبات المخالفة لقوانين المرور والتى تشكل خطورة ومهدد لسلامة الارواح بجانب الاهتمام بنشر منسوبي المرور بالطرق الرئيسية والتقاطعات خاصة وأن الولاية تشهد ازدحاما مروريا لاتنقطع اثر زيادة هائلة في إعداد المركبات.

فيما سوف تشهد الولاية الشمالية مقبل الايام فعاليات اسبوع السلامة المرورية ابتداء من الأحد الموافق الثالث من سبتمبر كما تشمل هذه الفعاليات تخفيضات على نسب رسوم المعاملات المرورية ( ٥٠% ) تمتد لمدة اسبوعين اضافة للبرامج التوعوية والارشادية و ورش تدريبية ومسابقات تختص بجانب السلامة المرورية.