الكويت تطلب تأجيل زيارتين للبرهان ووفد من قوى الحرية والتغيير





قالت مصادر موثوقة لسودان تربيون الجمعة، إن دولة الكويت اعتذرت عن استقبال قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووفد لقوى الحرية والتغيير وطلبت تأجيل الزيارتين لأواخر سبتمبر الحالي لارتباطات طارئة تتعلق بالقيادة الكويتية.

وكان مقررا ان يزور وفد لقوى الحرية والتغيير والبرهان الكويت في زيارتين منفصلتين الأسبوع القادم.

وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير لسودان تربيون إنه” تم تأجيل زيارة وفد التحالف الموجود حاليا في الدوحة للكويت الى نهاية سبتمبر الجاري”. وأضافت ذات المصادر “حدثت ارتباطات طارئة للقيادة في الكويت لذلك تم تأجيل كل المقابلات إلى نهاية الشهر الحالي”.

وبدأ وفد من قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي زيارة إلى دولة قطر، الخميس، في إطار مساعي لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

ويتكون وفد قوى الحرية والتغيير الموجود حاليا بالدوحة من الواثق البرير وبابكر فيصل وعمر الدقير وكمال إسماعيل وطه عثمان وانتصار العقلي والصادق آدم إسماعيل.

يشار إلى أن وفودا لقوى الحرية والتغيير تعتزم زيارة جوبا ضمن جولة أقرها المكتب التنفيذي للتحالف تشمل قطر والكويت وجنوب السودان.

سودان تربيون