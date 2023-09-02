قطر.. المحطة الثالثة المرتقبة لقائد الجيش السوداني





قالت مصادر موثوقة في العاصمة القطرية لسودان تربيون إن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يرتب لزيارة الدوحة نهاية الأسبوع الحالي لبحث التطورات بالسودان في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم.

وتأتي رحلة البرهان المرتقبة إلى قطر عقب محطة ثانية ينتظر أن يحط خلالها في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بعد أن زار مصر الأسبوع الفائت كأول محطة خارجية منذ خروجه من مقر القيادة العامة للجيش.

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