شاهد بالفيديو.. القائد العام يتجول في أسواق كسلا والحكيم: الريس البرهان ده ثبتوه





بعد زيارة مدينة سنكات ومنطقة جبيت العسكرية في ولاية البحر الأحمر، وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى ولاية كسلا، حيث وجد استقبالاً حافلاً نهار السبت.

وتداول ناشطون على شبكت التواصل الاجتماعي صور وفيديو لوصول البرهان وتجواله في مدينة كسلا، وقال الشيخ الدكتور محمد هاشم الحكيم حول الزيارة: “الريس البرهان ده ثبتو ياااخ .. اسع تسمعوا بيه في الفاشر والله جد”.

شاهد تفاعل الجمهور مع زيارة البرهان إلى كسلا:

رصد وتحرير – “النيلين”