سياسية

ملخص كلمة القائد العام “البرهان” في كسلا

2023/09/02
البرهان
البرهان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان من كسلا :
– أثني على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة وأدعو المعاهد العسكرية لمضاعفة الجهد في التدريب لضمان زيادتها.
– أخوانكم بالخرطوم يقاتلون حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص .
– نقاتل صفا واحدا قوات مسلحة وشرطة و مخابرات والنصر حليفنا إن شاء الله.
– لن نتوقف عن القتال حتى القضاء على هذا السرطان ونحن والشعب في خندق واحد
– التمرد يمارس عادات دخيلة على السودان ومن جراءها تضرر كل السودان.
– نشيد بعلاقتنا مع دول الجوار إريتريا وإثيوبيا لذلك وجهنا بفتح المعابر .
– لا نترجى ولا نستجدي أحدا في القيام بواجبنا.
الصفحة الرسمية – مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية

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