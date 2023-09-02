ملخص كلمة القائد العام “البرهان” في كسلا





رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان من كسلا :

– أثني على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة وأدعو المعاهد العسكرية لمضاعفة الجهد في التدريب لضمان زيادتها.

– أخوانكم بالخرطوم يقاتلون حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص .

– نقاتل صفا واحدا قوات مسلحة وشرطة و مخابرات والنصر حليفنا إن شاء الله.

– لن نتوقف عن القتال حتى القضاء على هذا السرطان ونحن والشعب في خندق واحد

– التمرد يمارس عادات دخيلة على السودان ومن جراءها تضرر كل السودان.

– نشيد بعلاقتنا مع دول الجوار إريتريا وإثيوبيا لذلك وجهنا بفتح المعابر .

– لا نترجى ولا نستجدي أحدا في القيام بواجبنا.

الصفحة الرسمية – مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية