بالصور.. البرهان من قيادة الفرقة 11 مشاة في كسلا: تخليص الوطن من سرطان التمرد حتى آخر جندي





قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة تفقدية للفرقة الحادية عشر مشاة بولاية كسلا اليوم السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣م حيث كان في إستقباله والي الولاية المكلف وقائد المنطقة الشرقية وقائد الفرقة بجانب أعضاء لجنة أمن الولاية .

حيث تلقىٰ سيادته تنويراً من لجنة الأمن أعقبه لقاء مع ضباط وصف وجنود الفرقة الحادية عشر مشاة أشاد فيه بأدوار الفرقة والمنطقة الشرقية ككل في معركة الكرامة رغم ما يحيط بها من مهددات وتحديات وقد قدمت العديد من الشهداء أخرهم يوم أمس .

كما شدد سيادته على أن نهاية الحرب ستكون بحسم التمرد و تتحد في ذلك فكرة الجيش والشعب و أثبتت الحرب أن المتمردين يقومون بأعمال تتنافى وقيمنا و دخيلة على مجتمعنا .

وأوصى سيادته بالإهتمام بأسُر الشهداء والمقاتلين واعتبرهم أمانة في أعناقنا ملتزماً برعايتهم .

من جانب آخر شكر سيادته ولاية كسلا حكومة وشعباً على إستقبالها للقادمين من الخرطوم جراء الحرب وأشاد بالعلاقات مع دول الجوار إريتريا وأثيوبيا ما دعانا للتوجيه بفتح المعابر الحدودية مع إريتريا .

وجدد سيادته حرص القوات المسلحة على تخليص الوطن من سرطان التمرد حتى آخر جندي .