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بالصور.. عبر ورديتين صباح ومساء.. جوازات بورتسودان تستخرج 1200 جواز جديد

2023/09/02
جوازات

تتواصل بمكاتب جوازات ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان عمليات استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ترتيب وتنسيق تاميْن، واستطاعت الإدارة تسليم عدد 1200 جواز سفر وسط رضاء تام من المواطنين.
وبحسب الجولة التي قام بها (المكتب الصحفي للشرطة) داخل مكتب الجوازات فإن العمل يسير وفق الإجراءات المتبعة بالرغم من العددية الكبيرة للمواطنين.
يذكر أن مكتب جوازات ولاية البحر الأحمر يعمل بنظام الورديات صباح ومساء حتى يتمكن من استخراج أكبر قدر من الجوازات لراحة المواطنين.
فيما عبر عدد كبير من المواطنين الذين تسلموا جوازاتهم عن رضائهم التام لسرعة الإجراءات مما يعكس اهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بالمواطنين وتسهيل إجراءاتهم الهجرية.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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