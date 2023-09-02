بالصور.. عبر ورديتين صباح ومساء.. جوازات بورتسودان تستخرج 1200 جواز جديد





تتواصل بمكاتب جوازات ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان عمليات استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ترتيب وتنسيق تاميْن، واستطاعت الإدارة تسليم عدد 1200 جواز سفر وسط رضاء تام من المواطنين.

وبحسب الجولة التي قام بها (المكتب الصحفي للشرطة) داخل مكتب الجوازات فإن العمل يسير وفق الإجراءات المتبعة بالرغم من العددية الكبيرة للمواطنين.

يذكر أن مكتب جوازات ولاية البحر الأحمر يعمل بنظام الورديات صباح ومساء حتى يتمكن من استخراج أكبر قدر من الجوازات لراحة المواطنين.