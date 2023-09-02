وزير البنى التحتية بالجزيرة: أولوياتنا تأهيل الطرق وفتح المسارات لفك الإختناقات بمدني

أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم الطريق الرابط بين شارع المحطة بمدني والطريق القومي (سنار – مدني) أن الأيام المقبلة ستشهد إنطلاقة العمل في صيانة الطريق لأهميته في ربط المدينة بالطريق القومي سنار – مدني وتسهيل إنسياب حركة المركبات إلى الأحياء الجنوبية بمدينة مدني في الدرجة و114 والواحة والمزاد وإمتدادته وحلة رضوان وحلة محجوب إضافة لتخفيف الضغط على طريق بركات – السوق المركزي بسبب مرور الباصات السفرية.