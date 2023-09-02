منع لبس الكدمول وارتداء زي القوات العسكرية.. محلية النهود تشرع في تطبيق قرارات اللجنة الأمنية





رأس الاستاذ عبداللطيف سعدالله ادم سلام المدير التنفيذي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان اليوم الاجتماع المشترك لجنة الامن مع أعضاء اللجنة المجتمعية لحفظ الأمن بالمحلية.

وقال المدير التنفيذي للمحلية في تصريح (لسونا) عقب الاجتماع أن الاجتماع تناول إجراءات تنفيذ قرارات لجنة الامن واللجنة المجتمعية التي تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار بالمحلية وحذر من التهاون في تنفيذ القرارات الصادرة من قبل اللجنتين او تجاهلها.

وكشف مدير تنفيذي النهود عن تشكيل قوة امنية عسكرية مشتركة تعمل وفقاً لقانون الطواريء والسلامة العامة لتشرع في تطبيق القرارات إعتباراً من اليوم السبت الثاني من سبتمبر الجاري.

واوضح ان الفترة السابقة كانت كافية لتبصير المواطنين بالقرارات الامنية وضرورة الالتزام بها.