شاهد بالفيديو.. السودانيون في قطر يهتفون في ندوة الحرية والتغيير “جيش واحد شعب واحد”





هتف السودانيون المقيمون في دولة قطر خلال ندوة لقوى الحرية والتغيير أقيمت بالدوحة “جيش واحد شعب واحد”، وأربك ذلك المشهد المنظمين والمتحدثين.

ويتواجد وفد من قوى الحرية والتغيير في الدوحة، وقد عقد محادثات مع الخارجية القطرية بشأن فرص وقف الحرب في السودان والانتقال إلى حكم مدني “بحسب وصفهم”.

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رصد وتحرير – “النيلين”