ضاحي خلفان لمحمد بن راشد: ستظل سيدي المعلم الأول لكل الأجيال





قال ضاحي خلفان تميم نائب القائد العام للشرطة والأمن في دبي: سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليس رمزا للإبداع فقط و إنما رمزا للوفاء..

زيارته امس لتقديم العزاء في وفاة الأخ حارب بن خليفة بن حاضر المهيري ما هي إلا دليل على إنسانية هذا القائد الفذ..ستظل سيدي المعلم الأول لكل الأجيال.

ونشر ضاحي خلفان تغريدته على تطبيق “أكس”، بحسب رصد محرر “النيلين”، حيث يتايع حسابه أكثر من 3 مليون مستخدم، وكانت نماذج التعليقات على النحو التالي:

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليس رمزا للإبداع فقط و إنما رمزا للوفاء..زيارته امس لتقديم العزاء في وفاة الأخ حارب بن خليفة بن حاضر المهيري ما هي إلا دليل على إنسانية هذا القائد الفذ..ستظل سيدي المعلم الأول لكل الأجيال. pic.twitter.com/EsFYvtJ148 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 2, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”