خبير: طبيعة التركيبة السودانية وانتصارات الجيش تمنع الحرب الأهلية





كشف رمضان قرني المتخصص في الشأن الأفريقي، آخر مستجدات وتطورات الأزمة في السودان.

وقال رمضان قرني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج ” صالة التحرير ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” الدعم السريع يعتمد في قوته على بعض العناصر ومنها الدعم الخارجي “.

وأضاف رمضان قرني :” طبيعة التركيبة السودانية وانتصارات الجيش السوداني على الأرض تمنع حدوث حرب أهلية في السودان “. وتابع رمضان قرني :” السودان أصبح به حوالي 5 ملايين نازح توجهوا نحو دول الجوار وذلك بسبب الأزمة الحالية”.

واكمل رمضان قرني :” السودان بحاجة إلى إرادة سياسية إقليمية ودولية لوقف الاشتباكات المستمرة منذ أشهر”.

قناة صدى البلد