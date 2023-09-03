باحث: جولات البرهان الداخلية إيذان ببداية مرحلة جديدة فى السودان





كشف الكاتب والباحث السوداني مجدي عبدالعزيز، أهمية الجولات الداخلية التي يجريها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ولقائه بالجنود والعساكر.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية” إن خروج البرهان نفسه من القيادة العامة للقوات المسلحة هو إيذان ببداية مرحلة جديدة على الصعيدين العسكري والمدني التنفيذي الحكومي السياسي.

وأضاف أن زيارات البرهان للوحدات العسكرية شملت العديد من المناطق السودانية مثل منطقة وادي سيدنا التي بها العديد من معسكرات القوات المسلحة، متابعًا: “في تلك المنطقة أيضًا تحتشد مجموعة من المتحركات التي تجهز لخوض المعركة الأخيرة”.

وأكد أن كل تلك الزيارات تعد دليلًا على أن المشهد العسكري الآن يشهد استعدادًا لرسم المرحلة الأخيرة في دحر التمرد وهو ما يتحدث عنه وبثقة كبيرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

صحيفة الدستور