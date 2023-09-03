أمير سعودي يرد على انتقادات “شراء” المملكة لمشاهير مصريين من بينهم محمد صلاح





رد أمير سعودي على تغريدة تنتقد شراء بلاده للفنانين والمشاهير المصريين، وكذلك مساعيها الحالية ‏لضم اللاعب الدولي، محمد صلاح، لصفوف الكرة السعودية.‏

واتهمت تغريدة على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا)، أمس السبت، المملكة العربية السعودية “بشراء الموسيقيين المصريين والمغنيين والفنانين المصريين والأثريين المصريين والإعلاميين المصريين، وكذلك بأخذ ثقافات مصرية”.

وتابع صاحب التغريدة في انتقاده أن السعوديين “هيموتوا” لشراء محمد صلاح، موضحا أن “من سيحقق لدوريهم أعلى مشاهدات هم الجمهور المصري، الذين سيثقفون السعوديين ويفهمومهم العالمية”.

من ناحيته، أكد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، لصاحب التغريدة “احترام المملكة لمصر ونجلها أكثر منه، وأن السعوديين لا يرون أن الموسيقيين المصريين يباعون ليشتروهم وكذلك الحال بالنسبة لمغنيي وفناني وإعلاميي مصر”.

وتابع ابن مساعد: “أما الثقافة المصرية، فالسعودية تستفيد منها نعم ونفخر بها، مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم، ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم، ولا نشغل أنفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا، بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا، ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله، ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة”.

وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أنه “في حال قدوم محمد صلاح للمملكة، فسيضيف للدوري السعودي، وسنسعد به بين أهله وفي بلده، وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي، وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك، كل الاحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك”.

وختم الأمير السعودي رده على صاحب التغريدة بالسخرية منه قائلا: “تقول أننا اشترينا أثريين مصريين، اشرح لي ذلك يا منقرع”.

وفي أواخر الشهر الماضي، أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن “لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح”، مضيفا: أنه “لم يأت أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء”.

يأتي هذا بعدما ذكرت قناة “الرياضية” السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

وكشفت تقارير في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولانرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك… https://t.co/7Mw3gSj5iU — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 3, 2023

وكالة سبوتنيك