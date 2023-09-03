شاهد كيف رد بطل الجيش السوداني “أحمد الشاكر” عندما سألوه لماذا أنت دائماً مبتسم؟





يبث بطل المظلات والقوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” رسائل التطمين في نفوس الشعب السوداني بشكل متواصل، وينقل أخبار المعارك بصدق، وهو مشارك فاعل فيها.

وكان البطل “المظلي” أحمد الشاكر قد قابل القائد العام للجيش “البرهان” وتحدث معه عند خروجه من الخرطوم وتفقد بعض المناطق العسكرية.

قال “أحمد الشاكر” في صفحته الرسمية بحسب رصد محرر “النيلين” يسألونني لماذا أنت دائما مبتسم ومتفائل ؟؟

وتكون إجابتي دوماً

استحى أن أحزن وأمري بيد الله.

نصر من الله وفتح قريب.

شاهد تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع أحمد الشاكر:

رصد وتحرير – “النيلين”