شاهد بالفيديو أبطال القوات المسلحة يوجهون رسالة: “قواتكم محترفة وعارفة هي بتضرب وين”





وجه أبطال القوات المسلحة السودانية رسالة لمن يريدون زرع الفتنة بين الشعب السوداني وجيشه، ويزعمون باستهداف المدنيين.

وقال الأبطال بأنهم سيظلون يدافعون عن الوطن لآخر جندي، وبأن ما يتردد عن استهداف المدنيين في القصف الجوي والمدفعي فهذا غير صحيح لأن الجيش يعمل وفق إحداثيات دقيقة.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بحسب رصد محرر “النيلين”:

ستظل القوات المسلحة عصية على كل متمرد وخائن، فهي خنجر مسموم في خاصرة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، حيث لا مجال لخلق الفتن بين الشعب وجيشه لأن من يخوض الحرب ضد التمرد هو الشعب بأكمله.

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رصد وتحرير – “النيلين”