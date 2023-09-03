الفاشر تستقبل (800) طنا من المساعدات الدولية (دوائية وزراعية) لولايات دارفور





وصلت إلى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اليوم قافلة مساعدات إنسانية تحمل عدد (800) طنا من الادوية والمدخلات الزراعية مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو لولايات دارفور الخمس.

وكان في إستقبال القافلة بساحة دار الأرقم بالفاشر الأمين العام لحكومة إقليم دارفور محمد علي عبدالله وفي حضور أمينا حكومتي شمال وجنوب دارفور وعدد من المسؤولين.

وأكد الأمين العام لحكومة شمال دارفور إبراهيم حسب الدائم على في تصريح صحفي عقب إستقبال قافلة المساعدات حيث قال (ان الدعم الدولي للإقليم جاء في وقته المناسب تماما نظرا لحاجة الناس الملحة لها في الولايات الخمس وخاصة للدواء)، مشيرا إلى أن المدخلات الزراعية ستساهم في إنجاح العروة الشتوية القادمة.

كما أعلن إبراهيم حسب الدائم على إستعداد حكومة الولاية للتعاون وتنسيق الجهود من أجل إيصال الدعم الي ولايات دارفور الأخرى .

وعبر حسب الدائم عن تقدير حكومة للجهود التي يضطلع حاكم الإقليم وسعيه لتذليل عقبات وصول قوافل المساعدات والقوافل التجارية من خلال تواجده الحالي في مدينة بورتسودان، مؤكدا ان تلك الجهود من شأنها المساهمة في توفير الخدمات الأساسية لمواطني الإقليم وتعزير الأوضاع الإنسانية.