أردول يستقبل القائم بالأعمال الروسي في بورتسودان

قال مبارك أردول القيادي في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – بأنه استقبل وعدد من قيادات التحالف مساء الامس في مقر اقامته ببورتسودان القائم بالاعمال الروسي ونائب رئيس البعثة السفير سالساريف ماكسيم وعدد من الدبلوماسيين الروس.

وأضاف أردول: تناقشنا حول قضايا مختلفة متعلقة بانهاء الحرب في السودان واعادة الاعمار وضرورة التأسيس لمرحلة جديدة تعتبر من اخطاء الماضي، وترصف الطريق نحو مستقبل مشرق، تناقشنا عدد من القضايا الاقليمية وعن مجموعة البريكس وغيرها ما يهم تطور بلادنا، ان بلادنا قد شهدت اكثر من تسع حروب منذ الاستقلال فادت لفقدانها لاكثر من ثلث مساحتها وربع سكانها ووصلت الحرب حتى العاصمة شردت الملايين بين نازح ولاجئ، فقد حان الاوان للاجابة على الاسئلة الوطنية المتعلقة بكيفية ادارة الحكم وتقسيم الموارد واصلاح المؤسسات بطريقة تحقق العدالة وتبعد سيطرة اي مجموعة على الدولة ولقرارها.

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