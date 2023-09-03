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شاهد بالفيديو.. مناوي يدعو لـ شيخ الأمين: ربنا يوسع عليك أكثر ويطول أيامك

2023/09/03
mnawi sudan
مني أركو مناوي

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور: عندما تتحول القناعات الداخلية الى أعمال خارجية يترجمها أصحابها لفعل يومي يوفرون المأكل والمشرب والعلاج، إنها لحظة للتوقف والتمعن في أعمال رجال وظفوا أنفسهم لخدمة الناس.

وكتب مناوي على تطبيق التواصل الاجتماعي “أكس” بحسب رصد محرر “النيلين”: شيخ الامين ربنا يوسع عليك أكثر ويطول أيامك“.  مرفقاً مشاهد من مسيد الشيخ الأمين عمر الأمين في مدينة أمدرمان.

رضد وتحرير – “النيلين”

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