الخارجية السودانية: الفريق البرهان تفقد العديد من الولايات والأوضاع طبيعية





قال المتحدث باسم الخارجية السودانية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة تفقد العديد من الولايات والأوضاع طبيعية بمعظمها.

وكان الفريق أول ركن نعبدالفتاح البرها، رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد فى تصريحات سابقة أنه لا يوجد رجل يمكن أن يقدح في العمل الذي تقوم به الشرطة وأداؤهم الآن محل إشادة من الجميع، لافتا إلى المرحلة المقبلة تتطلب إعدادا جيدا وتحضيرا جيدا وتقوية العمل الشرطي، بمختلف الوسائل الحديثة، “معركتنا واحدة والشعب السوداني كذلك، وكل العالم الحر، فالسودان يتعرض لمؤامرة كبيرة فيها كل ما يخطر على البال”.

القاهرة الإخبارية