وزيرة التضامن تستفسر من سيدة سودانية فى أسوان عن حالتها – صورة





التقت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج أثناء زيارتها لمحافظة أسوان، يوم السبت، سيدة قادمة من دولة السودان تتلقى الخدمة الطبية لعلاج طفلها بقافلة الهلال الأحمر المصرى المخصصة للسودانيين.

واستفسرت الدكتورة نيفين القباج من السيدة السودانية عن حالة ابنها الصحية وعن استكمال علاجه،وخطتها الفترة القادمة بالنسبة للإقامة فى مصر لإمكانية مساعدتها .

وقالت السيدة السودانية للوزيرة أنها ستكمل علاج طفلها فى محافظة أسيوط لأن الأطباء هناك أفضل من وجهة نظرها ثم ستعود للإقامة فى أسوان.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أجرت جولة تفقدية شملت تفقد وحدة الهلال الأحمر بميدان المحطة بمدينة أسوان لمتابعة منظومة الخدمات الطبية المجانية المختلفة التي يتم تقديمها لمواطنى المحافظة، وأيضًا لضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية.

وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان بإفتتاح فرع بنك ناصر الإجتماعى بمدينة أسوان الجديدة لتقديم الخدمات البنكية المتنوعة، وذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير فرع أسوان،ومحمد سيد حامد مدير فرع أسوان الجديدة، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة.

بوابة فيتو