وزير الصحة السوداني يثمّن أعمال المملكة الإنسانية في السودان





ثمّن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة السودانية “الوزير المُكلف” الدكتور أسامة عبدالرحمن، جهود المملكة في خدمة العمل الإنساني وكل ما يقدم النفع للمجتمع السوداني في مختلف الميادين التنموية وخاصة مجال الصحة وعلاج المواطنين.

جاء ذلك خلال حضوره تدشين مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان لمشروع العيادات المتنقلة “mobile clinic”، الذي يحتوي على عيادات متخصصة، ومعمل، وصيدلية، في عدد من مراكز إيواء النازحين بولاية الجزيرة، واستفاد من هذه الخدمة الصحية نحو 1000 نازح.

أعرب الوزير المُكلف عن تقديره للمبادرات التي قامت بها الندوة العالمية للشباب الإسلامي تجاه النازحين بالولاية، وإسهامها الفاعل في تحقيق جوانب إستراتيجية في خطة الوزارة لتقوية النظام الصحي.

وتطلع إلى تحقيق التعاون المستقبلي مع الندوة في مشروعات تأمين الطاقة الشمسية لمراكز الطوارئ بالمستشفيات.

صحيفة اليوم