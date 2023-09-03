حاكم دارفور للبرهان: الإقليم بحاجة إلى مواد إيوائية وإغاثية – شاهد الفيديو





التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتطرق اللقاء للقضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور.

وقال مناوي إن اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها السلبية على المواطنين، موضحًا أن مواطني دارفور في حاجة ماسة للمواد الإيوائية والإغاثية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.

وتابع مناوي في تصريحات صحفية، أنه أطلع البرهان على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد.

وكشف حاكم إقليم دارفور أن اللقاء تناول أيضا سير تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان مؤكدا أهمية تنفيذ الإتفاقية على أكمل وجه لاسيما ملف الترتيبات الأمنية وذلك لضمان استدامة السلام والاستقرار في السودان.

الجزيرة + مصراوي