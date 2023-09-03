كرتكيلا يتفقد سير الموسم الزراعي بولاية كسلا





وقف وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح برفقة والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله وامين عام الحكومة عادل عثمان علوب ووزير الانتاج والموارد الاقتصادية الدكتور خضر رمضان وعدد من مديري الادارات المتخصصة بالوزارة، وقف بمنطقة مشروع كلهوت الزراعي على سير الموسم الزراعي بالمشروع خاصة المزارعين المستهدفين بمشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية للقطاعين الزراعي والرعوي بالولاية.

واستمع الوزير ووفد الوزارة الى تنوير شامل من وزير الانتاج حول سير الموسم الزراعي في مختلف القطاعات والمساحات المستهدفة بالزراعة لهذا العام على مستوى المشاريع ومناطق الزراعة المطرية والمقدرة بـاكثر من (3) ملايين فدانا.

واوضح وزير الانتاج ان مشروع كلهوت الزراعي يعتبر واحدا من المشاريع الاعاشية لتحقيق الامن الغذائي لسكان محلية كسلا والمحليات الاخرى، مبينا ان المساحة المستهدفة لهذا العام بالمشروع تبلغ 10 الاف فدانا تمت زراعة معظم المساحة بمحصول الذرة من صنفي ارفع قدمك وطابت اضافة الى الخضروات الورقية .

واكد الوزير عدم حدوث فجوة في ميزان الحبوب لهذا الموسم نسبة لزراعة مساحات مقدرة من محاصيل الحبوب .

وطمأن الوزير بقدرة الولاية على توفير الغذاء للولاية وحتى الدول المجاورة التي تاثرت بظاهرة النينو.

واضاف ان المساحة المزروعة التي تم ريها حتى الآن بمشروع القاش بلغت 50 الف فدانا مقارنة بـ20 الف فدانا للموسم السابق الذي تأثر بكسورات القاش على جسري الصعليدة ومورس .

واشاد خضر بالدعم المقدم من وزير المالية الاتحادي للموسم الزراعي واعمال الترويض وسد الكسورات والذي تمثل في توفير عدد (30) الف جالونا جازولين اضافة الى مبالغ مالية مقدرة الامر الذي ساهم في قفل الكسورات بالتعاون مع المزارعين والمؤسسات المختلفة، مبينا ان الانتاجية المتوقعة لهذا العام من محصول الذرة تقدر من 8 ال 10 ملايين جوالا.

من جانبه رحب الوالي بزيارة الوزير الاتحادي مشيرا الى اهتمام حكومة الولاية وحرصها على دعم القطاع الزراعي، مبينا ان المساحات المقدرة التي تمت زراعتها ومستوى الانبات ومعدلات الامطار ستساهم في تحقيق انتاجية عالية في المحاصيل التي تمت زراعتها في القطاعات الزراعية المختلفة.

من جانبه اوضح كورتكيلا ان الزيارة الى كسلا تأتي ضمن اهداف زيارة الولايات للوقوف على موقف الامن الغذائي بالبلاد للعام القادم، مشيرا إلى بشريات الخريف لهذا العام التي ادت الى زيادة المساحات المزروعة في عدد من الولايات التي تمت زيارتها مما يشير الى عدم حدوث فجوة غذائية لهذا الموسم.