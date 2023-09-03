سياسية
انطلاق إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني بدنقلا
انطلقت اليوم بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية اجراءات استخراج الجواز الالكتروني وسط إقبال وتزاحم كبير من قبل المواطنين بعد إعلان بدايته من قبل الحكومة الاتحادية.
وقدم إلى الولاية الشمالية أعداداً كبيرة من الخرطوم والمدن الأخرى بعد اندلاع الحرب في الخرطوم في الخامس عشر من ابريل الماضي، ويسعى بعضهم للخروج من البلاد غير انهم يفتقدون او فقدوا أوراقهم الثبوتية أيام الحرب.
وكان والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر أحمد علي قد وقف الاسبوع الماضي على آخر ترتيبات السجل المدني لاستخراج الجوازات للراغبين.
سونا
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