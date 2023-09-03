سياسية

انطلاق إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني بدنقلا

2023/09/03
732

انطلقت اليوم بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية اجراءات استخراج الجواز الالكتروني وسط إقبال وتزاحم كبير من قبل المواطنين بعد إعلان بدايته من قبل الحكومة الاتحادية.
وقدم إلى الولاية الشمالية أعداداً كبيرة من الخرطوم والمدن الأخرى بعد اندلاع الحرب في الخرطوم في الخامس عشر من ابريل الماضي، ويسعى بعضهم للخروج من البلاد غير انهم يفتقدون او فقدوا أوراقهم الثبوتية أيام الحرب.
وكان والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر أحمد علي قد وقف الاسبوع الماضي على آخر ترتيبات السجل المدني لاستخراج الجوازات للراغبين.
373539000 339385295109849 5584724891741430707 n.jpg? nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=qtyyhWgYJMwAX8ArYmJ& nc ht=scontent.fcai19 4
سونا

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/03