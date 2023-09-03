تدشين مبادرة جامعة السودان التقانية لتدريب المتأثرين بالحرب بالجزيرة





دشن الأستاذ عبد الرحيم محمد الأمين مدير ديوان الحكم المحلي ممثل والي الجزيرة صباح اليوم بكلية التقانة بمدنى مبادرة جامعة السودان التقانية لتدريب المتأثرين بالحرب المستضافين بالولايات غير المتأثرة بالحرب على المهارات التقنيه، بحضور الأستاذ صديق فريني وزير الرعاية الإجتماعية بولاية الخرطوم.

وأكد ممثل والي ولاية الجزيرة دعم حكومة الولاية للمبادرات الهادفة إلى مساندة المتأثرين بالحرب فى ولاية الجزيرة، موضحاً أن المبادرة تلبى إحتياجات المتأثرين بالحرب عبر صقل المهارات التى تساعدهم على الحياة الكريمة، داعياً لضرورة الإهتمام بالتعليم التقنى للنهوض بالقطاع الصناعي في السودان، مناشداً الجامعات لخلق مبادرات مماثلة تخدم المتأثرين بالحرب في الولايات.

من جانبه، قال وزير الرعاية الإجتماعية بولاية الخرطوم إن المبادرة تعتبر من أهم المبادرات لقيامها بصقل المهارات التي تساعد المتأثرين بالحرب على تقليل حدة النزوح ومعالجة الأوضاع الإقتصادية للنازحين، كما تعتبر المباراة داعمة للمجتمع في المجال الحرف.

وأكد الدكتور ياسر عمر عباس أمين الشؤون العلمية بجامعة السودان للتقانة رئيس لجنة المبادرة أن المباراة تهدف إلى صقل المهارات التقنية للمتأثرين بالحرب في كافة الولايات وتشمل المبادرة ثمانية ولايات في 16 مركز تدريب ومائة عنوان تدريبي تتوافق مع المرحلة التي تمر بها البلاد من حرب ونزوح.

سونا