أثاروا ضجة إسفيرية غير مسبوقة.. نشطاء الدعم السريع ينشرون فيديو فاضح للفنانة إيمان الشريف مع رجل بإحدى دول الخليج وجمهور مواقع التواصل يشكك ويرد: (مفبرك)





أثار مناصرين لقوات الدعم السريع ضجة إسفيرية غير مسبوقة بنشرهم لمقطع فيديو تسبب في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بث الناشط (ود برلين) المعروف بانتمائه ومساندته لقوات الدعم السريع في معركتها ضد القوات المسلحة مقطع فيديو مباشر تابعه الآلاف.

ونشر الناشط أثناء البث المباشر مقطع فيديو فاضح “إباحي” أجمع المتابعون على أنه “مفبرك” وزعم من خلاله أن بطلته الفنانة إيمان الشريف مع رجل بإحدى دول الخليج.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وجدت الفنانة الشهيرة مساندة غير مسبوقة من جمهور مواقع التواصل الذي أجمع على أن الفيديو مفبرك وتم وضع صورة إيمان الشريف عليه.

وكان الناشط (ود برلين) قد أكد في حديثه أن قام بفضح الفنانات اللاتي دعمن الجيش في حربه ضد الدعم السريع, مطالباً حميدتي بتنظيف السودان من مثل هذه السلوكيات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين