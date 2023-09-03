شاهد.. الفنانة إيمان الشريف تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة عن الفيديو الفاضح الذي نسب إليها: (بقول للزول العمل القصة دي لو عندك فهم تعال لي عديل ولو عندك الفيديو الأصلي أنشره وأعمل لي تاق)





خرجت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف عن صمتها لأول مرة منذ نشر نشطاء بنتمون لقوات الدعم السريع لمقطع فيديو نسب لها وأثار ضجة إسفيرية غير مسبوقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الناشط “ود برلين” المعروف بمساندته لقوات الدعم السريع كان قد نشر فيديو إباحي بين رجل وإمراة وزعم من خلاله أن المرأة هي الفنانة إيمان الشريف.

المطربة خرجت عن صمتها وكشفت من خلال تسجيل صوتي لها أن تفاجأت مثلها مثل رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستيقظت من النوم على خبر تداول مقطع على السوشيال ميديا زعموا ناشروه أنه يخصها.

وقالت في ردها على الشخص الذين قام بفبركة الفيديو وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بقول للزول العمل القصة دي لو عندك فهم تعال لي عديل ولو عندك الفيديو الأصلي أنشره وأعمل لي تاق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين