زيارة مرتقبة من البرهان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان





قالت مصادر لـ”الشرق بلومبرج يوم الأحد”، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سيصل إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، غدا الاثنين، في زيارة تستمر لساعات فقط.

وأوضحت المصادر أن البرهان سيعقد جلسة مباحثات مشتركة تتناول الأوضاع في الخرطوم، وتأثيرها على دول الجوار والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وكان بحث رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وقال مجلس السيادة في السودان في بيان، إن البرهان وميناوي بحثا أيضًا “القضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور”.وذكر ميناوي أن اللقاء بحث “القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ومدى تأثيرها على المواطنين”، مشيرًا إلى أن مواطني دارفور في أمس الحاجة لمواد الإغاثة لمساعدتهم في الاستقرار.

صحيفة الدستور