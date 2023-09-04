شاهد بالفيديو.. في إطلالة جديدة.. المودل السودانية آية أفرو تتمايل وتستعرض جمالها ومفاتنها والجمهور يطلق عليها لقب (حورية السودان)





عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو بإطلالة جديدة وهي تتمايل وتستعرض جمالها ومفاتنها من خلالها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم ما بين متغزل فيها وما بين ساخر من ظهورها المثير في وقت تعاني فيه البلاد من الحرب.

الفئة الأولى من المعلقين تغزلت في جمال المودل آية أفرو وأطلقوا عليها لقب (حورية السودان) بينما سخرت الفئة الثانية من ظهورها المثير وعلق أحدهم (الناس في شنو وانتي في شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين