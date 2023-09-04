النيل الأبيض والثروة الحيوانية يبحثان سبل تطوير قطاع الثروة الحيوانية





إلتقى الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك ظهر اليوم الدكتور حسن التوم وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية، بحضور الدكتور عادل حسن حسين رئيس المجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالولاية.

وبحث اللقاء سبل تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوطين متطلبات القطاع من اللقاحات والمخارف وتهيئة المكاتب الملائمة لإدارة مكافحة الأوبئة الإتحادية التي ستباشر مهامها بولاية النيل الأبيض.

واطمأن الوالي على الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأشاد بدور الوزارة الاتحادية في دعم المجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالنيل الابيض.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية في تصريح (لسونا) إن زيارته للنيل الأبيض تأتي في إطار جهود الوزارة للوقوف على مشاكل قطاع الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالولاية.

وأكد أنه أطمأن من خلال الزيارة على وضع الثروة الحيوانية، وكشف سيادته عن خطة الوزارة للمحافظة على قطيع الثروة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات البيطرية وتطعيم الماشية من الأمراض المعدية والوبائية.

وجدد تأكيده بأن الوزارة تسير في هذا الطريق عبر توفير اللقاحات لكل ولايات البلاد.

وفي ذات السياق أبان رئيس المجلس الاعلى للثروة الحيوانية الدكتور عادل حسن حسين أن زيارة وكيل وزارة الثروة الحيوانية للولاية تهدف للاطمئنان على الترتيبات الخاصة باستقبال ولاية النيل الأبيض لإدارة صحة الحيوان ومكافحة الاوبئة الاتحادية والتي انتقل نشاطها بالولاية من حيث تأسيس المكاتب، المخازن الخاص باستقبال اللقاحات وتهيئة المستشفى البيطري خاصة وأن النيل الأبيض ستستقبل كل لقاحات البلاد في غضون أسبوعين ومن ثم يتم توزيعها للولايات.