المدير العام للمواصفات تزور دار الرحمة بالقضارف





ضمن زيارة وفد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الاتحادي لولاية القضارف برئاسة الأستاذة رحبة سعيد عبدالله المدير العام المكلف، قام الوفد صباح اليوم بزيارة لدار الرحمة بمشاركة الدكتورة مشاعر خليل مدير قطاع المواصفات والمقاييس بالولاية وعدد من مديري الإدارات.

حيث كان في إستقبالهم مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية الأستاذة سمية محمد صالح ومدير دار الرحمة الأستاذ عبد الوكيل على.

أتت الزيارة ضمن برنامج الوفد الاتحادي للوقوف ميدانياً على سير العمل في المؤسسات الخدمية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات إلى جانب تفعيل العلاقات التنسيقية مع الجهات ذات الصلة.

وأكدت الأستاذة رحبة أن شعار: المواصفات صمام أمان السودان بتطبيق المواصفات القياسية والتشريعات التى تؤطر لبناء وأقع أفضل والتأسيس لإيجاد بنية تحتية للجودة في القطاعات الخدمية، للحفاظ على جودة تقديم الخدمات المختلفة لتجنب عدم مراعاة القواعد المتعلقة بالقياس والمعايرة وتطبيق المواصفات القياسية بالإضافة إلى الآثار السلبية على السلامة والصحة العامة للمستفيدين.

وثمنت الأستاذة رحبة الدور الكبير الذي يلعبه دار الرحمة في رعاية المسنين وكفالة الأطفال فاقدي السند وأمنت على ضرورة تضافر الجهود من أجل توفير خدمات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع بما يضمن تحقيق أهداف المسؤولية الأجتماعية.

ومن جانبها أكدت الأستاذة سمية حرص الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية على تقديم الخدمات المطلوبة للفئة المستهدفة بالصورة اللائقة وقالت إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتغطية الأحتياجات الأساسية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.