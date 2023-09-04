والي سنار بالانابه يدشن القرعة السكنية بمحلية سنجة





دشن والي سنار بالانابه الأستاذ عبدالعظيم أحمد ابوضراع امين عام حكومة الولاية القرعة السكنية للمواطني محلية سنجة لعدد ٧ الاف قطعة سكنية وذلك بحضور المدير التنفيذي للمحلية ومدير الأراضي واللجنة الفنية.

وأكد ابو ضراع ان محلية سنجة ظلت تقدم الخدمات وتعمل على تجويدها رغم ظروف الحرب بالبلاد مؤكدا دعم الولاية لجهود المحليات والعمل على تقوية نظام الحكم المحلي من أجل تقصير الظل الاداري وتقديم الخدمات وتلمس كافة احتياجات المواطنين الضرورية.

وثمن ابوضراع تشكيلة الخطة السكنية التي عملت على استيعاب متضرري أحداث النيل الأزرق والعائدين والمواطنين مطالبا بقية محليات الولاية أن يحذو حذو محلية سنجة في الاهتمام بخدمات المواطنين، مطمئنا كافة الراغبين في السكن من سكان المحلية للحاق بركب الخطط الاسكانية القادمة.

وقال ناصر عبدالله ناصر المدير التنفيذي لمحلية سنجة إن تدشين خطة المحلية الحاليه يعد من أهم الملفات التي تؤرق المواطنين الذين تقدموا لفرص السكن منذ زمن طويل مبشرا المستفيدين بأن الخطة تقع في مواقع قريبة من الخدمات وأضاف انها ارضت طموح المواطنين المتقدمين للسكن.

وكشف ناصر عن جملة من البشريات التي تشهدها محلية سنجة في جانب الخدمات نهاية هذا العام ومطلع العام المقبل مطالبا بضرورة تعزيز جزور الثقه بين المحلية والمواطنين والادارات المختلفة وربط علاقات التنسيق مع المؤسسات والوزارات لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين .

وثمن ناصر جهود اللجان وإدارة الأراضي ووحدة سنجة في تجهيز الخطه الاسكانيه . وقال محمد علي نمر مدير اراضي محلية سنجة ان الخطة الاسكانية العامة تستهدف عدد ٧ الاف قطعة تم التقديم لها في فترات متفاوته عملت على معالجة العديد من الاشكالات السكنية بمحلية سنجة.